دول أوروبية: عمليات الهدم في القدس سابقة خطيرة تقوض حل الدولتين

عبرت حكومات أوروبية مساء اليوم الثلاثاء، عن قلقهم الدائم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي بهدم ممتلكات الفلسطينيين في منطقة وادي الحمص، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت حكومات كلٌ من "فرنسا-ألمانيا-اسبانيا-بريطانيا" في بيان مشترك: "إن هدم ممتلكات في أراضٍ محتلة مخالف للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، فهذه العمليات تسبب معاناة الشعب الفلسطيني في غنى عنها، وتضر بعملية السلام".

وأضافت: إن عددا من المنازل يقع في المنطقتين (أ) و(ب)، وهي مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات، وعمليات الهدم هذه تشكل سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت يوم أمس الإثنين، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة.