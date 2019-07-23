بالصور.. هكذا نجى حكم مباراة كرة قدم في البيرو من الجماهير

تعرض أحد حكام رياضة كرة القدم في البيرو إلى موقفٍ محرجٍ جداً عندما تسلق السياج المحيط بملعب سان ميجيل البلدي هرباً من بطش الجماهير الرياضية.

ولجأ الحكم فيدال بالومينو كارديناس إلى تسلق السياج بعد دخول الجماهير إلى أرض الملعب أثناء مباراة فريق جامعة سان كريستوبال دي هوامانجا ونظيرتها ديفينسور باتيبامبا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس بيرو.

ووفقا لصحيفة "دياريو البوكون" البيروفية، فإن بعض قرارات الحكم كارديناس لم ترض جماهير فريق ديفينسور، خاصة مع تأخر فريقها في النتيجة أكثر من مرة، مما تسبب في إشعال غضبها تجاه الحكم، مشيرة إلى أن إشهار الحكم بطاقة حمراء في وجه كارلوس سوسا لاعب باتيبامبا، دفع الجماهير لاقتحام أرض الملعب والركض تجاه كارديناس.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم لم يجد مفرا تجاه الهجوم المكثف للمشجعين الغاضبين سوى الركض نحو أسوار الملعب، وتسلقها من أجل الخروج من الملعب والهروب والنجاة بنفسه من مصير مجهول.

وانتهت المباراة بفوز سان كريستوبال بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.









