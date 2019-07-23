"إسرائيل" تعتقل مقدسيين على خلفية طردهم للمطبع السعودي

اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاء لآخرين ولمصور صحفي، بتهمة مهاجمة فريق من المطبعين يتقدمهم صحفي سعودي في المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس أن شرطة الاحتلال شنت حملة اعتقالات واستدعاءات لشبان مقدسيين، بناء على شكوى مقدمة من قبل مدون سعودي لشرطة الاحتلال، موضحاً أن القوات اعتقلت الشابين علاء المصري، علاء الزربا، فيما سلّم الشاب ايهاب زغير نفسه للتحقيق ، كما استدعت الشاب محمد عوض للتحقيق.

وقال قوس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت حارسين من حراس الأقصى للتحقيق، إلى جانب الصحفي رامي الخطيب.

وهاجم مقدسيون أمس الاثنين وفد عربي مطبع مع الاحتلال الإسرائيلي يتقدمهم المدون السعودي محمد سعود، على خلفية مشاركته ضمن وفد إعلامي عربي يزور الاحتلال.

ورشق المقدسيون الوفد المطبع بالأحذية والزجاج وماطروهم بالبصاق، غضباً على تطبيعهم مع الكيان الإسرائيلي الغاصب الذي يمارس افظع الجرائم بحق الفلسطينيين.