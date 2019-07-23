الاتحاد العام للصحفيين يعلق على زيارة صحفيين عرب إلى "إسرائيل"

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب اليوم الثلاثاء، عدم قيام أي صحفي ينتمي إلى المنظمات الصحفية المنضوية تحت الاتحاد العام للصحفيين العرب لزيارة "إسرائيل".

وأوضح الاتحاد العام للصحفيين، أنه أجرى مراجعة شاملة مع كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد وتبين عدم قيام أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خصوصاً الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والاماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين.

وقال الاتحاد: "إن الصحفيين العرب الذين يزورون "إسرائيل" حالياً قد يكونوا مقيمين في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها.

وشدد الاتحاد على تمسكه والتزامه بقواعد النظام الاساسي للاتحاد وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي حتى يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة.