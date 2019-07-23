موعد مباراة بي إس في آيندهوفن وبازل - دوري أبطال أوروبا 2019

يفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مباراة بي إس في آيندهوفن وبازل اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 ، .

يستعد كل من مباراة بي إس في آيندهوفن وبازل لمباراة هامة لحسم أبطال أوروبا اليوم الاربعاء، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة والثلاثون لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن الجدير ذكره، ان مسابقة الدوري أبطال أوروبا كانت قد استأنفت مساء أمس الأحد، بمباراة مثيرة بين بازلوالجونة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، في المباراة التى أقيمت على استاد الجونة، بعد توقف للدوري المصري دام لمدة 47 يوماً نظرًا لإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، في مصر، وانتهت منذ أيام وتحديدًا يوم 19 يوليو الماضي.

موعد مباراة بي إس في آيندهوفن وبازل في حال فوزه وحصد للثلاث نقاط من نادي آيندهوفن وبازل، سيتوج رسمياً بلقب الدوري ابطال أوروبا ، دون النظر إلى نتيجة مباراة باز مع الإسماعيلي التى تقام في نفس توقيت المباراة.

ام عن مباراة بي إس في آيندهوفن وبازل - دوري أبطال أوروبا 2019، تذاع المباراة بين بي إس في، عبر قنوات “اون سبورت – نايل سبورت – تايم سبورت الأرضية”، الناقلين الحصري لبطولة الدوري المصري.