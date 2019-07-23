مشاهده... بث مباشر برشلونة وتشيلسي يلا شوت Yalla shoot يفتح استاد برج العرب في الاسكندرية أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والمقاولون العرب اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 ، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز .

يستعد كل من الاهلي والمقاولون العرب لمباراة هامة لحسم الدوري المصري اليوم الاربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة والثلاثون لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن الجدير ذكره، ان مسابقة الدوري المصري الممتاز كانت قد استأنفت مساء أمس الأحد، بمباراة مثيرة بين الزمالك والجونة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا منهما، في المباراة التى أقيمت على استاد الجونة، بعد توقف للدوري المصري دام لمدة 47 يوماً نظرًا لإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، في مصر، وانتهت منذ أيام وتحديدًا يوم 19 يوليو الماضي.

ويذكر بأن النادي الأهلي في حال فوزه وحصد للثلاث نقاط من نادي المقاولون العرب، سيتوج رسمياً بلقب الدوري المصري، دون النظر إلى نتيجة مباراة الزمالك مع الإسماعيلي التى تقام في نفس توقيت المباراة.

اما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، تذاع المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب، عبر قنوات “اون سبورت – نايل سبورت – تايم سبورت الأرضية”، الناقلين الحصري لبطولة الدوري المصري.