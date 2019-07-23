هيئة الأسرى تقدم التماساً بشأن الشهيد طقاطقة

أرسلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، التماساً للمحكمة الإسرائيلية "العليا" في القدس المحتلة، للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة وعدم دفنه في مقابر الأرقام.

والشهيد طقاطقة من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، استشهد بتاريخ 16/7/2019 داخل جدران عزل معتقل "نيتسان الرملة".

وقالت الهيئة، في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الثلاثاء: "إن الالتماس أرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد طقاطقة لما تسمى بمقابر الأرقام حتى صدور قرار بالرد على التماس الهيئة".

واعتقل طقاطقة بتاريخ 19/6/2019، وتعرض لتحقيقات قاسية وعزل، عدا عن إهماله طبيا بشكل مقصود.

ووفقا لنتائج تشريحه، فقد تبين أن الأسير أصيب بالتهاب رئوي حاد، وكان من المفترض تحويله فورا الى إحدى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج اللازم، لكنه تُرك وحيدا يصارع المرض في زنزانته الانفرادية في عزل "نيتسان" حتى استشهاده.