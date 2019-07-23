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روسيا تعلق على اعلان أمريكا تشكيل حلف دولي لحماية مضيق هرمز

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:43 - 23 يوليو 2019
بوتين بوتين
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ردَّ ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي على اعلان الولايات المتحدة الامريكية إقامة حلف دولي لحماية مضيق هرمز، قائلاً: إن موسكو لم تتلق أي مقترحات من امريكا فيما يتعلق بمبادرة واشنطن لإنشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز.

وأوضح بوغدانوف أن روسيا تؤيد فكرة الأمن الجماعي في المنطقة: نحن مثلا نقترح مفهومنا للأمن الجماعي في الخليج. واليوم مرة أخرى سنقدمه وسننشره، أما أنا شخصياً فلا أفهم ما يقترحه الزملاء الأمريكيون.

وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية على لسان وزير خارجيتها "أنَّ الولايات المتحدة تنشئ ائتلافًا لحراسة مضيق هرمز".

 

 

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