عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم في الخرطوم

اصدرت الصحف السودانية اليوم الثلاثاء 23/7/2019 اهم العناوين السودانية ومن ابرزها: تسمية قاضٍ لمحاكمة البشير الأسبوع المقبل.

حيث كشف مصدر مسؤول داخل هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير عن تحديد قاضي استئناف لمحاكمة البشير، ورجح أن تعلن جلسات المحاكمة الأسبوع القادم، وقال المصدر لـ(الأحداث نيوز) أمس إن المحاكمة حدد لها محكمة بوسط الخرطوم بخلاف محكمة الخرطوم شمال، التي رفضت تولي الملف لأسباب من بينها الدواعي الأمنية التي تتعلق بموقع المحكمة، وأضاف بأن هيئة الدفاع ستعترض على أي موقع لا يتناسب مع القضية وتتمسك بموقع محايد، كما أنها سترفض بأن يحاكم بقانون الطوارئ لعدم سريان أوامر الطوارئ.

ومن اهم العناوين السودانية:

بيان للناطق الرسمي حول مليونية (شكر قوات الدعم السريع) .

البرهان يصدر قراراً بمنع تصدير إناث المواشي ويشترط موافقة المركزي على صادر الذكور .

جهاز الأمن يقاضي لجنة الأطباء المركزية وينفي مقتل مواطن تحت التعذيب بالدلنج .

تجمع المهنيين : محادثات أديس لا تهدف للمحاصصة وقسمة المناصب .

المؤتمر السوداني : لن نقدم مرشحين لمجلسي السيادة والوزراء .

(أخبار اليوم) تنشر مقترحات الجبهة الثورية لقوى الحرية والتغيير .

الوطن

الجبهة الثورية تطالب بزيادة أعضاء مجلس السيادة لـ (7+7)

“المالية”: صرف مرتبات يوليو ومنحة العيد قبل نهاية الشهر

المؤتمر السوداني: لن نقدم مرشحين لمجلسي السيادة والوزراء

استئناف التفاوض بين “العسكري والتغيير” عقب المشاورات مع “الثورية”

كلمة الوطن: خادم الحرمين .. عطاء مستمر لأهل النيلين

الصيحة

جهاز الأمن: نتعرّض لكذب مُمنهج لضرب أمن واستقرار الوطن

تحديد قاضي استئناف لمُحاكمة البشير وتَوقُّعات ببدء الجلسات الأسبوع المُقبل

مستشفى الخرطوم (قبل وبعد).. مامون حميدة هو الفرق

“الجبهة الثورية” تُطالب رسمياً بثلاثة مقاعد في “السيادي”

جنوب كردفان..اللاجئون.. الهاجس الذي يؤرق المضاجع

قرار يشترط مُوافقة “المركزي” لصَادر ذكور المواشي

“صحيفة بريطانية”: صراعات “الحرية والتغيير” تجعل نجاح الاتفاق السياسي مستحيلاً

ولاية سنار تُحذِّر من خطر الفيضان بعد ارتفاع النيل الأزرق

“تجمع المهنيين”: محادثات أديس لا تهدُف للمُحاصصة وقِسمة المناصب

القيادي بحركة العدل والمساواة د. عبد العزيز نور عشر لـ(الصيحة) حوار

جهاز الأمن: نتعرّض لكذب مُمنهج لضرب أمن واستقرار الوطن

الانتباهه

الإنتباهة تكشف تفاصيل نقاش قائد المدرعات وحميدتي

مناوي لـ (الإنتباهة): من حقنا المشاركة في السلطة

تفاصيل جديدة بشأن التحريات مع رموز النظام البائد

استمرار الخلافات حول الرئاسة الدورية لمجلس الوزراء

معلومات جديدة بشأن صفقة سيارات الزكاة

بالصور.. زواج سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم

السوداني

تفاصيل جديدة بشأن محاكمة البشير

“المالية”: صرف مرتبات يوليو ومنحة العيد خلال أيام

الجبهة الثورية تطالب رسميًا بـ”3″ مقاعد في”السيادي”

الأصم: لن نقبل بالمحاصصة الحزبية في حكومة الثورة

الدقير: حزب لم يرشحني لأيّ منصب

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اجتماع طارئ بين المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”

جوبا تتدّخل لإنقاذ المفاوضات مع الحركات المسلحة في السودان

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شركة شهيرة تفصل وتوقف عددًا من قيادات حراك العاملين

قيادات بغرب كردفان تكشف عن أموال ضخمة للتنمية تم نهبها

مستشار سلفاكير لـ”التيار”” اجتماعات بين”العسكري” و”الحركات” في جوبا

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تجاوزات في تمليك”195″ من بصات ولاية الخرطوم ومطالبة بتدخل المراجع

الأمم المتحدة: تضرر”13″ ألف شخص بالأمطار والفيضانات بالسودان

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