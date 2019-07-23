حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء

تشهد مصر اليوم الثلاثاء حالة طقس معتدل على السواحل الشمالية حيث تصل درجة الحرارة 37 درجة مؤوية، ويكون حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وذلك حسب خبراء هيئة الارصاد الجوية.

كما ويتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

واشارت الارصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.