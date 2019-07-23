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اعمار غزة مقابل الاسرى..

مسؤول إسرائيلي: فشلنا في  استعادة جنودنا من غزة ولن يكون هناك أسرى مقابل أسرى

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 14:17 - 23 يوليو 2019
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قال منسق يارون بلوم منسق ملف الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين "إن قضية الأسرى المحتجزين في غزة تسرق النوم من عيون السياسيين والعسكريين الإسرائيليين"، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تبذل جهوداً كبيرةً لاستعادة جنودها غير أن تلك الجهود لم تنجح بعد للوصول إلى صفقة.

وأضاف بمناسبة مرور خمسة اعوام على انتهاء الحرب على غزة عام 2014: أن إسرائيل تتواصل مع العديد من الدول بينها مصر لطرح ملف الجنود الإسرائيلي، متابعا "لا نتواصل مع حماس بشكل مباشر ولكن نحاول التواصل مع العديد من الدول لطرح الملف".

وأكد يارون أن إسرائيل لن تكرر إطلاق سراح جنودها مقابل خروج أسرى فلسطينيين "ملطخة أيديهم بالدماء"، على حد زعمه.

وذكر أن على حماس أن تدرك جيداً أن الأمور تغيرت داخل إسرائيل، وأنه لن يتم إعمار قطاع غزة دون استعادة الجنود الإسرائيليين.

 

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