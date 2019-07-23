تناولت عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ويأتى على رأسها: كلمة السيسى فى ذكرى ثورة يوليو وتنسيق الثانوية.

حيث فتحت عناوين "الشعب البطل الحقيقى فى مواجهة التحديات" والسيسى فى تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية وذكرى ثورة يوليو: لن أنجح إلا بالشعب.. ولدينا خطة طموحة للإصلاح" و"أبدا.. لن تنحنى مصر فى مواجهة (قوى الشر)" سلطت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية الضوء على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، وكلمته احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.

وأشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس بأن ثورة يوليو تمكنت من تغيير وجه الحياة فى مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا فى تاريخ مصر المعاصر أنهى مرحلة، ومهد الطريق أمام مرحلة جديدة دعمت من قدرة الوطن، على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.

ومن اهم عناوين الصحف المصرية اليوم الثلاثاء :