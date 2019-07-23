تناولت عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ويأتى على رأسها: كلمة السيسى فى ذكرى ثورة يوليو وتنسيق الثانوية.
حيث فتحت عناوين "الشعب البطل الحقيقى فى مواجهة التحديات" والسيسى فى تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية وذكرى ثورة يوليو: لن أنجح إلا بالشعب.. ولدينا خطة طموحة للإصلاح" و"أبدا.. لن تنحنى مصر فى مواجهة (قوى الشر)" سلطت صحف الأهرام والأخبار والجمهورية الضوء على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفال تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، وكلمته احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.
وأشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس بأن ثورة يوليو تمكنت من تغيير وجه الحياة فى مصر على نحو جذرى وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا فى تاريخ مصر المعاصر أنهى مرحلة، ومهد الطريق أمام مرحلة جديدة دعمت من قدرة الوطن، على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.
ومن اهم عناوين الصحف المصرية اليوم الثلاثاء :
- ـ حوارات خاصة مع مديرى الكليات العسكرية فى يوم الإحتفال بالدفعات الجديدة
- ـ الرئيس السيسى يوجه الحكومة بالحفاظ على الطابع التراثى.. تطوير سوق العتبة بعد الحريق.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة التطوير وتكليفات بالحفاظ على البوابات التراثية.. والقاهرة تعين جهة لإدارته وتحديد أوقات العمل
- ـ كان حلما واليوم أصبح مؤسسة.. مؤتمرات الشباب منصة كسرت جدار العزل بين الدولة وشبابها
- ـ حسام البدرى يعتذر عن عدم الاستمرار فى رئاسة بيراميدز ويعود للتدريب
- ـ 80 ألفاً يسجلون رغبات التنسيق.. والهندسة والطب البيطرى مرحلة ثانية.. تنسيق الشهادات المعادلة الأربعاء.. واستمرار المرحلة الأولى حتى الخميس
- ـ 40 مليار جنيه للخدمات والرعاية الاجتماعية فى 2020.. 7 مليارات لسد الفجوات التمويلية و3.9 لـ 120 ألف وحدة سكنية
- -70% من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق سجلوا رغباتهم
- - رهانات ناصر وتغيير خريطة المنطقة
- - محمد نجيب أول من توجه إلى ستالين بطلب إمداد مصر بالأسلحة
- - بعثة الحج تعلن عدم مسئوليتها عن توفير سكن لحجاج تأشيرات "المجاملة"
- - بدء تسليم 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة
- - انطلاق التدريب البحرى المصرى الأمريكى الإماراتى « تحية النسر »
- - غرفة عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة موسم الحج
- -92 مؤشرات الجامعات الخاصة: 97 ٪ للطب 94.5٪ للأسنان و92.0 للصيدلة