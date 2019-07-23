اجمل رسائل عيد الاضحى المبارك 2019

يعيش المسلمين في كافة انحاء العالم اجواء وطقوس وعادات مختلفة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك وذلك ابتهاجا بقدومه، فمنهم من يقوم بشراء الأضحية أيًا كان نوعها، والاحتفاظ بها في منازلهم أو في مكان قريب منها فتمتلئ، وتضج مختلف المناطق بالأضحيات وخصوصًا في يوم الوقفة.
أهم ما يميز عيد الأضحى بالأخص عن سائر المناسبات والأعياد التي تأتي طوال العام هي الرسائل التي تتبادل بين الاصدقاء والاقارب والاهل، فسنذكر لكم بعض الرسائل لعيد الاضحى المبارك:
رسائل عيد الاضحى 2019 قصيرة :
- يازين العيد فيك يامزيين اعيادي .. ويابخت قلبي فيك ياحظي ونصيبي
- اول من يهنيك بقرب العيد قلبي .. عساك دوم بهنا وسرور يابعد قلبي .. وعيدك مبارك
- سلامي يسبق التهاني .. وحبي على بابك رماني .. وصباحك عيد ومبارك
- هلا باللي اقبل علينا من غير موعد .. نهني ونبارك والنفس تسعد .. عسى عيدك مبارك وسعيد
- تقبل الله صالح اعمالكم .. وكل عام وانتم بخير .. ومن عوآدة
- باسمى التهاني .. واعظم التبريكات .. وارق الكلمات .. ابعث لكم سلاماً .. وعيدكم مبارك
- جعلك ربي من المقبولة اعمالهم .. المغفورة ذنوبهم .. المبرور حجهم .. المشكور سعيهم .. الموفيين بعهودهم .. الدائمين بصحة وخيرٍ لذويهم
مسجات عيد الاضحى 2019 للاصدقاء
- من دعوات كفوف الحجيج .. وافواج مكة ومنى .. ومن ارض زمزم والصفا .. اهنئكم بعيد الاضحى المبارك
- كل عام وانتم الى الله اقرب .. وعلى العهد اوفى .. وانفسكم دائماً ازكى .. كل عام وانتم بخير
- سلامي لك ياقارئ الرسالة .. من قلبي ارسله لك.. يازهوة العيد وجماله .. عسى ربي يسعدك وبالعيد يهنيك
- عيدك مبارك وسعيد .. وعسى عمرك طويل ومديد .. وياحلاة اللبس الجديد .. وكل عام وانت لعيدي عيد
- بكل فرح وسرور .. اقدم لكم عطر وزهور .. وقبل كل الحضور .. اهنيك بعيد الاضحى المبرور
- ياسامعين النظام .. صلوا على البدر التمام .. على النبي خير الانام .. وعساكم بخير كل عام
- تشبه الورد انت في جمالك .. وهيبتك تسبق دلالك .. وبالعيد جيت اهني وابارك .. وعسى ربي يتقبل اعمالي واعمالك
- كل عام وانت الهنا .. كل عام وانت الصديق الوفي .. كل عام وانت الغلا .. كل عام وانت بخير