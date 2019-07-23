اجمل رسائل عيد الاضحى المبارك 2019

يعيش المسلمين في كافة انحاء العالم اجواء وطقوس وعادات مختلفة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك وذلك ابتهاجا بقدومه، فمنهم من يقوم بشراء الأضحية أيًا كان نوعها، والاحتفاظ بها في منازلهم أو في مكان قريب منها فتمتلئ، وتضج مختلف المناطق بالأضحيات وخصوصًا في يوم الوقفة.

أهم ما يميز عيد الأضحى بالأخص عن سائر المناسبات والأعياد التي تأتي طوال العام هي الرسائل التي تتبادل بين الاصدقاء والاقارب والاهل، فسنذكر لكم بعض الرسائل لعيد الاضحى المبارك:

رسائل عيد الاضحى 2019 قصيرة :

يازين العيد فيك يامزيين اعيادي .. ويابخت قلبي فيك ياحظي ونصيبي

اول من يهنيك بقرب العيد قلبي .. عساك دوم بهنا وسرور يابعد قلبي .. وعيدك مبارك

سلامي يسبق التهاني .. وحبي على بابك رماني .. وصباحك عيد ومبارك

هلا باللي اقبل علينا من غير موعد .. نهني ونبارك والنفس تسعد .. عسى عيدك مبارك وسعيد

تقبل الله صالح اعمالكم .. وكل عام وانتم بخير .. ومن عوآدة

باسمى التهاني .. واعظم التبريكات .. وارق الكلمات .. ابعث لكم سلاماً .. وعيدكم مبارك

جعلك ربي من المقبولة اعمالهم .. المغفورة ذنوبهم .. المبرور حجهم .. المشكور سعيهم .. الموفيين بعهودهم .. الدائمين بصحة وخيرٍ لذويهم

مسجات عيد الاضحى 2019 للاصدقاء