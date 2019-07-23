ارتفاع كبير في أسعار (البوما) الألمانية.. هل معركة الشجاعية لها علاقة؟

قالت القناة الثانية الإسرائيلية: "إن وزارة الدفاع الألمانية ضاعفت أسعار مشروع صناعة أغلى أنواع المجنزرات في العالم ليصل سعر الواحدة منها 7 مليون دولار، معتبرة ذلك استغلالاً لحاجة "إسرائيل" بعدما تعرضت لضربة قوية أثناء معركة الشجاعية عام 2014 بتدمير مجنزرتين.

وأضافت القناة الثانية: "في حين أن إسرائيل تحيي ذكرى مرور خمس سنوات على الحرب ضد غزة عام 2014 إلا أن وزارة الدفاع الالمانية ضاعفت اسعار مشروع صناعة أغلى مجنزرة في العالم وهي مجنزرة (البوما) ليقز سعرها إلى 7 مليون دولار.

وأكدت القناة، أن الجيشين الاسرائيلي والالماني ينتظران ميزانيات ضخمة لبناء مشروع صناعة مجنزرة "البوما".

وذكرت القناة، أن قيادة الجيش "الإسرائيلي" طالبت بتزويد قواتها على 700 مجنزرة؛ لكنها حصلت فقط على ميزانية لتصنيع 500 مجنزرة فقط بقيمة 10 مليار شيكل.

وأشارت إلى أن لواء جولاني حصل فقط على 170 مجنزرة من نوع "النمر"، مبينة أن الحكومة قلصت ميزانية الجيش.

وتعتبر مجنزرة النمر الإسرائيلية الأكثر تحصناً ضد الصواريخ بفضل تزويدها بمنظومة "معطف الرياح" وأثبتت المجنزرة قوتها خلال حرب غزة عام 2014 كما أن المجنزرة مزودة بـ8كاميرات وانظمة سيطرة وتعمل في أجواء صعبه.

ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن الجيش الالماني يعكف الآن على خطة لتصنيع مجنزرة قتالية لقوات الجيش الألماني، مشيرة إلى أن ألمانيا ضاعفت أسعارها بشكل كبير جداً حيث أن 350 وحدة من مجنزرة "البوما" تبلغ 6.7 مليار دولار وهي بفارق 3 مليارات دولار عن السابق.

ويصل سعر المجنزرة الواحدة من (البوما) الألمانية 7 مليون دولار في حيث أن سعر مجنزرة (النمر) الإسرائيلية 3 مليون دولار، أما المجنزرة الروسية T-15 AP Armata يبلغ سعرها (3.1) مليون دولار.

وتعتبر المجنزرة الألمانية (البوما) مدرعة مقاتلة معيارية قادرة على الوصول إلى السرعة العالية وتزن أكثر من 40 طنا ويمكن أن تسير إلى 600 كم، ويتم تشغيل المجنزرة من قبل ثلاثة من أفراد الطاقم ويمكن أن تحمل ما بين 6 و9 مقاتلين، لديه برج بمدفع 30 ملم يمكن من خلاله إطلاق الصواريخ الإسرائيلية من نوع سبايك.

بدأ تصنيع المجنزرة الالمانية (البوما) عام 2000، تزامنا مع تطوير المجنزرة الإسرائيلية، ويبدو الآن أن الجيشين يواجهان صعوبة مماثلة في الميزانية في حين أن بعض قواتهما تواصل استخدام مجنزرات قديمة.