أسعار الأضاحى 2019 فى مصر.. تعرف عليها قبل عيد الأضحى

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن أسعار الأضاحي سترتفع هذا العام عن العام الماضي، وذلك وفقًا لما يدور في السوق المصري بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 30% عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًأ أكبر من هذا كلما اقترب عيد الأضحى.

كما وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا في أسعار الأعلاف في السوق وهو ما يشير إلى أن أسعار الأضاحي خلال الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في الأسعار عن العام الماضي.

واعلنت وزارة الأوقاف عن اسعار صك الاضاحي في مصر ، حيث قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال برنامج اليوم على قناة "دي إم سي"، أن صك الأضحية هذا العام وفقا للمشروع الذي تتبناه الوزارة بسعر 1800 جنيه.

اما عن سعر صك الأضحية في جمعية رسالة هذا العام ستكون 1850 جنيها، وحددت سعر 12950 جنيها سعر الأضحية كاملة، كما تم تحديد سعر صك الأضحية في جمعية الأورمان هذا العام مستورد "صغير، وكبير"، وصك بلدي، ويمكن التقسيط على 12 شهرا، وجاءت الأسعار كالتالي:

صك مستورد صغير بسعر 1950 جنيه، وقسط شهري 160 جنيها.

صك مستورد كبير بسعر 2550 جنيها، وقسط شهري 210 جنيهات.

صك بلدي بسعر 3100 جنيه، وقسط شهري 250 جنيها.

واعلن بنك الطعام المصري عن سعر صك الأضحية عنده، حيث قال ان سعر البلدي 3 آلاف جنيه، وصك الأضحية المستورد بـ1950 جنيها.

وحددت مؤسسة مصر الخير سعر صك الأضحية بـ 3300 جنيه، ويمكن شراؤه من خلال أحد الفروع، أو الاتصال على الرقم 16149.