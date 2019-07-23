أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر اليوم

شهدت اسعار صرف العملات الاجنبية والعربية استقرارا مقابل سعر الجنيه المصري، الذي يسيطر على معظم البنوك المصرية الحكومية أو الخاصة، لكن هذا الاستقرار النسبي جاء بعد تراجعات كثيرة شهدتها الأسابيع الماضية.

كما وتراجعت العملات مقابل الجنيه المصري بشكل كبير في الأسابيع الماضية، وشهد سعر الجنيه المصري تحسنا قد يتمتد الفترة المقبلة وتتراجع خلالها العملات الأجنبية والعربية.

وشهدت العملات الاجنبية استقرارا نسبي فكان سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المصري المركزي عند الشراء 16.55 جنيه وعند البيع 16.68 جنيه، بينما سجل في بنك الإسكندرية عند الشراء 16.56 جنيه وعند البيع 16.66 جنيه، ويتراوح سعر متوسط الدولار أمام الجنيه بشكل عام من 16.50 جنيه إلى 17.00 جنيه.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند الشراء 18.59 جنيه وعند البيع 18.71 جنيه، وفي البنك المركزى المصرى سجل اليورو عند الشراء 18.57 جنيه وعند البيع 18.72 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو عند الشراء 18.57 جنيه وعند البيع 18.70 جنيه، وقد بلغ أعلى سعر صرف لليورو مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر 18.59 جنيه بينما كان أقل سعر في بنك اتش اس بي سي حيث بلغ سعر اليورو أمام الجنيه 18.69 جنيه.

اما سعر الجنيه الاسترليني في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند الشراء 20.71 جنيه وعند البيع 20.84 جنيه، وسجل الجنيه الاسترليني في بنك الأهلى الكويتي عند الشراء 20.69 جنيه وعند البيع 20.87 جنيه، كما سجل في بنك كريدي أجريكول عن الشراء عند الشراء 20.69 جنيه وعند البيع 20.87 جنيه، وفي بنك المشرق والبنك المصري لتنمية الصادرات ذات السعر

وكانت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري كالتالي: حيث بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي “بيريوس” عند الشراء 4.42 جنيه وعند البيع 4.44 جنيه، وسجلت العملة السعودية في البنك المصري الخليجي عند الشراء 4.42 جنيه وعند البيع 4.44 جنيه، وفي بنك بلوم سجل عن الشراء 4.41 جنيه وعند البيع 4.44 جنيه.

اما سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند الشراء 4.54 جنيه وعند البيع 4.45 جنيه، وسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند الشراء 54.59 جنيه وعند البيع 54.90 جنيه.

وسجل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك الأهلى المصري عند الشراء 23.38 جنيه وعند البيع 23.35 جنيه، وسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي عند الشراء 4.53 وعند البيع 4.52 جنيه.