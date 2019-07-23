اسعار الذهب فى مصر بالمصنعية عيار 18,21,24 بالجنية المصري

شهدت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019، حالة من الارتفاع الملحوظ مجددا بعد أن كان مستقرا خلال الفترة الأخيرة، ولكن هناك استقرار في سعر جرام الذهب 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري عند 659 جنيها وهو نفس سعره أمس الاثنين.

اما اسعار جرام الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

يتراوح السعر ما بين 751 إلى 753 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22

يتراوح السعر ما بين 688 إلى 690 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

يتراوح السعر ما بين 657 إلى 659 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

يتراوح السعر ما بين 563 إلى 565 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 14

يتراوح السعر ما بين 438 إلى 439 جنيهات.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 12

يتراوح السعر ما بين 375 إلى 377 جنيها .

وفي نفس السياق، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتراجع أسعار الذهب في مصر يأتي تبعا لارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات العالمية والعربية بعد ارتفاع في الأسعار استمر لسنوات.