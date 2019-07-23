اسرى "ريمون " يهددون بالتصعيد

تسود حالة من التوتر والفوضى سجن "ريمون" في الفترة الأخيرة عقب قيام إدارة المعتقل بتركيب أجهزة تشويش جديدة بين الأقسام ، والمماطلة في تنفيذ العديد من الاتفاقيات التي وقعت مع إدارة السجون مؤخراً ومنها تركيب أجهزة تلفونات عمومية للسماح للأسرى بالتواصل مع ذويهم .

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء ، في بيان أصدرته، أن أسرى المعتقل أقدموا يوم الجمعة الماضي على اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجاً على سياسة الاستهتار واللامبالاة من قبل إدارة المعتقل، تمثلت بإغلاق الأقسام ورفض الخروج لأداء صلاة الجمعة في ساحة الفورة، وارجاع وجبات الطعام.

ولفتت الهيئة إلى أن ما تم تركيبه بالأقسام هو قواعد للأجهزة التلفونية وليس الأجهزة بشكل فعلي، وهو ما يخالف بنود الاتفاق الذي توصل إليه الأسرى سابقاً مع إدارة مصلحة السجون.

وحذرت من انفجار الأوضاع في السجون في ظل استمرار سلطات الاحتلال بالتضييق على الأسرى على مختلف الأصعدة واهمال أبسط مطالبهم وحقوقهم، وطالبت بضرورة التدخل للعمل على إزالة أجهزة التشويش ذات الآثار الخطرة على صحة الأسرى.