اول ايام ذي الحجة 2019

يترقب المسلمون في جميع الدول العربية والإسلامية شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم، حيث أوضح معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران وذلك في تمام الساعة الخامسة فجرا بتوقيت القاهرة وأن يوم الخميس 29 ذي القعدة الموافق 1 أغسطس هو يوم الرؤية.

ومن الجدير ذكره، فإن غرة ذي الحجة ستكون في 2 أغسطس حيث سيبقى هلال ذو الحجة في سماء مكة المكرمة مدة 30 دقيقة وفي سماء القاهرة مدة 32 دقيقة.

واشار معهد البحوث الفلكية ان يوم عرفة سيكون في الموافق 10 أغسطس أي ستكون وقفة عرفات في الموافق 9 ذي الحجة 1440 وسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في يوم الأحد الموافق 11 أغسطس القادم.