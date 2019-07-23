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موعد عيد الاضحى 1440 في السعودية ومصر

  • فلسطين اليوم
  • 12:31 - 23 يوليو 2019
موعد عيد الاضحى 1440 في السعودية ومصر موعد عيد الاضحى 1440 في السعودية ومصر
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يتساءل المسلمين في كل انحاء العالم عن موعد عيد الاضحى المبارك، والذي سيكون وفقا للحسابات الفلكية وحسب رؤية هلال شهر ذي الحجة والذي ايضا نحدد من خلاله وقفة عرفة.

أعلن الدكتور محمد غريب، الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس في معهد البحوث الفلكية، عن موعد عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنّ الحسابات الفلكية تؤكد أنّه يوم 11 أغسطس، ليكون السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفات.

واوضح غريب ، أن هذه التوقيتات تكون وفقا لما حدده معهد البحوث الفلكية، مشيرًا إلى أن تحديد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يكون وفقا لرؤية المحكمة الشرعية بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، بأن إجازة عيد الأضحى ستبدأ من يوم 5 من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية يوم 15 من الشهر نفسه.

أما إجازة عيد الأضحى في مصر وفقًا لحسابات البحوث الفلكية، 9 أيام، وفق ما يتعارف عليه الشعب المصري، إذ أن الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة، والعودة للعمل الخميس، وأغلب الموظفين يأخذونه إجازة سنوية، إذ أن قبله إجازة، وبعده الجمعة والسبت إجازة أيضا.

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