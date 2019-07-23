ريال مدريد مستعد للتنازل عن غاريث بيل مجانا

بعدما اشتعلت الأزمة عقب تصريحات زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أبدى الريال استعداده للتخلي مجانا عن لاعبه الويلزي غاريث بيل ويسهل بالتالي انتقاله إلى الصين، في محاولة من النادي الإسباني لتوفير راتبه ومحو الملايين التي يتقاضاها من دفتر حساباته.

وتلقى بيل بحسب التقارير الرياضية عرضًا مغريًا للانتقال إلى الدوري الصيني بعد فترة من تجميده خارج الفريق في ملعب سانتياغو برنابيو، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية..

وقد تردد أن كلا من فريقي جيانغسو سونينغ وبكين غوان الصينيين أبديا اهتمامهما بمضاهاة راتبه "الخيالي" في ريال مدريد، والبالغ نحو 600 ألف جنيه إسترليني (نحو 750 ألف دولار) أسبوعيا.

وأكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما بات "قريبا من مغادرة" النادي الإسباني، بعد استبعاده من التشكيلة التي خسرت في مباراة الفريق الاستعدادية أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ودفعت هذه التعليقات من زيدان بجوناثان بارنيت، وكيل اللاعب الويلزي، إلى توجيه انتقادات لاذعة لمدرب "اللوس بلانكوس" وصلت إلى حد القول إن "ما فعله زيدان عار.. إنه لم يظهر أي احترام للاعب الذي قدم الكثير لريال مدريد".

ولحل هذه المشكلة، فإن ريال مدريد بات مستعدا لإنهاء السنوات الثلاث المتبقية من العقد وتوفير أجر اللاعب، إذا ما وافق على الانتقال إلى الصين، وفقا لما ذكره موقع "إي أس بي أن".