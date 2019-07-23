حالة الطقس في الرياض اليوم وفي باقى محافظات المملكة السعودية

تشهد درجات حرارة في مناطق واسعة تشمل الرياض والكويت والأجزاء الداخلية من قطر حالة من الارتفاع تصل الى منتصف الاربعينات مئوية ، وتنخفض الى مطلع الاربعينات مئوية على سواحل الخليج العربي.

اما درجات الحرارة العظمى في الدوحة فتكون حول حاجز الـ40 مئوية، وتوقعات بالمزيد من الارتفاع في نسب الرطوبة ليلاً حيث يزداد الاحساس بالحرارة، وتوقعات بحدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية فجراً ويطال كذلك بعض المناطق في "شرقية" السعودية.

ومن الجدير ذكره، هناك تراجع للرياح القوية على مدينة جدة السعودية لكنها تبقى نشطة السرعة أحياناً، حيث يطال أيضاً نشاط الرياح عموم سواحل البحر الأحمر الجنوبية، وتستمر مثيرة للغبار مع ساعات العصر والمساء.

اما سلطنة عُمان فتستمر ظهور السحب الرعدية على جبال الحجر ، وينتج عنها هطول زخات رعدية متوسطة الشدة من المطر وايضاً نشاط في الرياح المُثيرة للأتربة محلياً، ومن المتوقع ارتفاع فرص الأمطار في جنوب غرب السلطنة، تكون رعدية أحياناً، وتترافق أيضاً بأجواء ضبابية في الجبال المحيطة، وتعتبر هذه الأجواء معتادة في مثل هذا الوقت من العام.

اما عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في دول الخليج العربي فهي كالتالي:

طقس اليوم في مدينة الكويت - الكويت:

درجة الحرارة العظمى في مدينة الكويت: °47

درجة الحرارة الصغرى في مدينة الكويت: °34

طقس اليوم في المنامة - البحرين:

درجة الحرارة العظمى في المنامة: °37

درجة الحرارة الصغرى في المنامة: °31

طقس اليوم في أبوظبي - الإمارات:

درجة الحرارة العظمى في المنامة: °38

درجة الحرارة الصغرى في المنامة: °34

طقس اليوم في الدوحة - قطر:

درجة الحرارة العظمى في الدوحة: °42

درجة الحرارة الصغرى في الدوحة: °30

طقس اليوم في مسقط - عُمان:

درجة الحرارة العظمى في مسقط: °34

درجة الحرارة الصغرى في مسقط: °30

طقس اليوم في الرياض - السعودية:

درجة الحرارة العظمى في الرياض: °43

درجة الحرارة الصغرى في الرياض: °29