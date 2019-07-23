صوالحة : مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة فجر الخميس وعلى أربع دفعات

قال عادل صوالحة مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، أن الوزارة تعمل منذ عدة أيام على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لإتمام مغادرة حجاج قطاع غزة للديار الحجازية .

وقال صوالحة في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، ان الوزارة انهت عقود النقل البري والجوي المتمثل في نقل الحجاج من مطار القاهرة الدولي لمطار جدة ،بالإضافة الي عقود النقل البري الي معبر رفح البري ، واتمام إجراءات التفييز ، وتوزيع سكن الحجاج وأسماء الفنادق ورقم الغرف .

وبين صوالحة انه سيتم اليوم الثلاثاء، إجراءات تفويج الحجاج ، موضحاً ان الفوج الأول من الحجاج سيتوجه الى معبر رفح فجر يوم الخميس القادم وعلى مدار أربعة أيام بمعدل 800 حاج يومياً وعلى متن 3 طائرات تقلع من مطار القاهرة الدولي الى مطار جدة.

وبشأن عدد الحجاج الذين اعتذروا عن الحج بسبب ارتفاع تكلفة الحج العام الحالي ، قال صوالحة :" 30 حاجاً اعتذروا عن الحج العام الحالي ولكن لظروف خاصة بهم وليس بسبب التكلفة وتم استبدالهم بأسماء اخرى وفقا للجدولة" .

وأشار الى انه تم العام الحالي استبعاد عدد الموعظين والاداريين ، وتم ادخال وجوه جديدة من الإداريين والوعاظ وهناك جهة منظمة لإختيار البعثات المنظمة.

ويشار الى ان عدد حجاج قطاع غزة المتوقع مغادرتهم لأداء فريضة الحج هذا العام 2510 حاجًا، و 300 آخرين ما بين بعثات تجارية وطبية وإرشادية وإعلامية، ومن المحافظات الشمالية سيكون 4090 حاجًا بالإضافة إلى 350 آخرين كبعثات مساندة ومرافقة للحجاج.