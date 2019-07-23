الحكومة تمنح المؤسسات الإعلامية مهلة حتى 18 أغسطس لتصويب أوضاعها

منحت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الإعلامية مهلة حتى ١٨ أغسطس المقبل، لتصويب أوضاعها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (18) بخصوص نظام الترخيص لعام 2018.

وأكد وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود خلال التي عقدتها وزارة الإعلام في رام الله، أهمية الشراكة مع الإعلام الخاص وضرورة دعمه ومساندته من خلال تنظيم وتصويب وضع المؤسسات الإعلامية

وشارك في الورشة مدراء المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي.

وأوضح المحمود أن اللقاء يعد خير دليل على تعافي المشهد الإعلامي، للحديث حول الحريات الإعلامية، وضرورة المسارعة إلى تطبيق القانون لتنظيم عمل وسائل الإعلام والعمل على تطويرها.

ولفت إلى أنه تم منح المؤسسات التي ينطبق عليها النظام مهلة نهائية حتى تاريخ يوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠١٩، لتصويب اوضاعها.

بدورها، استعرضت المستشارة القانونية في وزارة الإعلام إيمان عامر بنود نظام الترخيص ساري النفاذ، ونوهت إلى توحيد الطلبات من خلال التقدم لوزارة الإعلام فقط للحصول على الرخصة المهنية بعد استيفاء الشروط الواردة في النظام لمباشرة العمل.

كما أوضحت الشروط الواجب توفرها في العاملين بالمحطات والمواد التي تنتجها، وشددت على ضرورة الالتزام بالعمل الوطني في تحمل كافة المسؤوليات لاحترام النظام.

وأجمع الحضور على ضرورة تطبيق النظام، والالتزام بالجودة والمهنية وتحديد نسبة الإعلان خلال البث، وحماية الملكية الفكرية واحترام الحقوق والحريات، وتوخي الدقة والنزاهة في التعليق على الأحداث، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية، وذلك بعد مناقشة جميع الإشكاليات العالقة لديهم من خلال الاستفسار عن إجراءات الترخيص وتسهيلها، وآلية تحديث وتعديل البيانات، وأهمية تشجيع ودعم انشاء اتحاد خاص يضم المحطات والإذاعات لضمان الشفافية والعدالة.