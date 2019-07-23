رابط استعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 وشروط التسجيل

اوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية انه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدات للاسر المحتاجة وان مواعيدها تختلف من شهر لاخر.

واشارت الوزارة الى انها تقوم بايداع المبالغ المستحقة للمستفيدين من المساعدة المقطوعة في حساباتهم كل شهر وذلك من اجل المساعدة على غلاء المعيشة في السعودية، موضحة انه يتم صرف هذه المبالغ للاسر الاشد احتياجا للمال.

وتتواصل حتى الآن عمليات البحث عن المساعدة المقطوعة مع اقتراب إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة، والمقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وصرحت الوزارة ان الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 بالسعودية يتم من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يوفر الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من خلال الخدمات الالكترونية التي يوفرها الموقع للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي بالمملكة.

اما عن طرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، فقد قامت الوزارة بإتاحة بعض الخدمات الالكترونية عن طريق الموقع التابع لها، أو من خلال الاتصال على الرقم 8001222777، ومن ثم ادخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد بالمقطوعة، واختيار الخدمة المطلوبة المراد الاستعلام عنها، وهي المساعدة المقطوعة، حيث سيتم الرد عليكم بشأن موعد صرف المساعدة المقطوعة ، وأيضاً قيمة معاش الضمان الاجتماعي.

ووضحت الوزارة كيفية الحصول على المساعدة المقطوعة، فقد وضعت بعض الشروط من أجل أن يحصل المتقدم على المساعدة المقطوعة شهرياً، حيث جاءت الشروط كالتالي رابط من هنا :

أن يكون المتقدم غير مشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي .

سن المتقدم لايقل عن 35 عامًا .

لا يمتلك المتقدم علي سجلات تجارية.

الأسر أصحاب الاحتياج والدخل المحدود.

ويتم صرف المساعدات المقطوعة المقدمة من وزارة العمل في مواعيد محددة تقوم الوزارة بالاعلان عنها عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت.