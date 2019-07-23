الجهاد الإسلامي تنعى المناضل بسام الشكعة

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، رمزاً و علماً من رموز الصمود والمقاومة في مدينة نابلس وفلسطين المناضل الوطني الكبير المرحوم بسام الشكعة رئيس بلدية نابلس الأسبق.

وأوضحت حركة الجهاد في بيان نعي أن الشكعة وافته المنية أمس في مدينة نابلس بعد سنوات طويلة من الكفاح ومقارعة الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه وداعيا للوحدة ورص الصفوف رافضا لكل مشاريع التسوية والتصفية للقضية الفلسطينية رغم محاولة الاغتيال الجبانة التي طالته وادت الى بتر قدمية عام1976 .

وأكدت الحركة أن الشكعة أحد الوجوه البارزة في تاريخ القضية لأمتنا وشعبنا وإلى آل الشكعة الكرام وجماهير شعبنا في نابلس والوطن، سائلة الله له المغفرة والرضوان.

وعاهدت الحركة الفقيد المضي قدما في مشروع المقاومة والتحرير ودحر الاحتلال عن ارضنا المحتلة فلسطين.