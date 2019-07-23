إيران: نمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات

قال قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي، إن منطقة الخليج آمنة وليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية.

واتهم خانزادي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بالعمل على زعزعة أمن مياه الخليج.

وأكد أن إيران تمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات، مبينًا أن استخدامها مدرج على جدول أعمال الجيش الإيراني.

وأضاف خانزادي أن طهران ترصد كل البوارج، وبخاصة الأمريكية، من نقطة انطلاقها حتى دخولها المنطقة، فيما تعجز واشنطن عن رصد جميع القوات الإيرانية في مياه الخليج، متوعدا بـ"مباغتة العدو في أي حرب".

وتابع: "ناقلة النفط البريطانية انتهكت قوانين الملاحة البحرية عبر سيرها في الاتجاه المعاكس وإطفاء أجهزة التتبع في مضيق هرمز، فيما احتجاز ناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق قرصنة بحرية من فعل دولة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، احتجز يوم الجمعة الماضي، ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز، على خلفية احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيراني بالقرب من جبل طارق، قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا، ما تسبب برفع منسوب التوتر مع إيران.