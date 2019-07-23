موعد اعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية 2019 عمون الدورة الصيفية

اكد الدكتور وليد المعالي، وزير التربية والتعليم في المملكة الاردنية الهاشمية، ان نتائج الثانوية العامة 2019 للدورة الصيفية، ستكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو، وذلك من خلال مؤتمر صحفي سوف يعقده في مقر الوزارة.

واوضحت الوزارة ان عدد الطلاب الذي تقدمو للامتحانات الدورة الصيفية ما يقارب 150 ألف طالب وطالبة في جميع المدن الأردنية في جميع الفروع والتخصصات، وقد بلغ عدد الطلاب النظامين 89ألف و968 طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدورة الصيفية التابعين للدراسات الخاصة فقد بلغ 85 ألف طالبة وطالبة.

يتوقع وزير التربية والتعليم الأردني ارتفاع نسبة النجاح في الدورة الصيفية عن نسبة النجاح في الدورة الشتوية، وذلك بسبب المجهود المضعف الذي بذل من قبل الطلاب والمعلمون في هذه الدورة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية أن جميع أعمال التصحيح والكنترولات والرصد والتجميع والمراجعة المتعلقة بدفاتر إجابات امتحانات توجيهي 2019 الدورة الصيفية قد انتهت فعليا وجاري الآن إعداد الكشوف النهائية للنتيجة تمهيدا لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

يمكنك الكشف عن النتيجة من خلال الروابط التالية: