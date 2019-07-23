بكر لمراسلنا: 60 مركباً المفرج عنها لن تنزل البحر و5 مراكب متبقيه لدى الاحتلال

من المقرر، أن تفرج سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، عن17 قارب صيد وحسكة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق رفح جنوب قطاع غزة، في إطار دفعات إدخال مراكب الصيادين المحتجزة لدى الاحتلال بعد قرار ما يسمى بمحكمة الاحتلال .

زكريا بكر رئيس لجان الصيادين ، قال:"إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الإرتباط نيته الإفراج اليوم عن 17 قارب صيد ، مشيراً إلى أن الاحتلال أفرج المرات السابقة وخلال ثلاث دفعات عن 43 مركباً وبحاجة لصيانة.

وقال بكر خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":"إن الاحتلال الإسرائيلي قرر الافراج عن 65 مركبة وحسكة ، 43 مركبة أفرج عنها إضافةً إلى 17 مركبة سيفرج عنها اليوم ليكون عدد ما تم الافراج عنه حتى اليوم 60 مركباً ليتبقى 5 مراكب لدى الاحتلال فقط.

وعبر بكر عن امتعاضه من الحالة السيئة للمراكب، وخاصةً بعد أن سرق الاحتلال المحركات ومعدات الصيد، موضحاً أن القوارب التي يفرج عنها الاحتلال عن طريق المعابر البريه تكون بحاله سيئة للغاية ولا تستطيع الصمود داخل الماء.

وبين بكر، أن جميع المراكب التي افرج عنها في الايام الماضية لم يدخل أي منها للبحر حتى الآن ، كونها بدون محركات وبحاجة الى محركات وصيانه كونها مهترئة .

وبشأن الخطوات لإعادة صيانة مراكب الصيادين ، قال:إن اتحاد لجان العمل الزراعي سيقوم بصيانة الدفعة الأولى من مراكب الصيادين خلال أيام ، ولكن لن تدخل مياه البحر" .

وبخصوص التمويل لإعادة احياء المراكب بشكل كامل ، بين بكر أنه حتى لو توفرت الأموال لن تتمكن المراكب من ممارسة عملها ، كون أن الاحتلال يمنع إدخال المحركات للقطاع ، ناهيك عن اهتراء عدد من محركات بعض المراكب التي تعمل حالياً مما يضع قطاع الصيد في خطر .

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ سنوات ادخال 10 محركات لاتحاد لجان العمل الزراعي بهدف تشكيل مزيداً من الضغط على الصيادين .

ويُشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس منذ عدة سنوات الملاحقة والتضييق بحق الصيادين ويقوم بإحتجاز مراكبهم واعتقال عدد منهم .