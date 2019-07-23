منظمة أمريكية :الأمريكان يتعرضون لمعاملة سيئة من ضباط "الشاباك "

ذكر موقع المستوطنين7، أن منظمة "مسلمي أمريكا من أجل فلسطين"، والتي تعتبر إحدي المنظمات المركزية التابعة لمنظمة المقاطعة الدولية لإسرائيل " BDS " ستستضيف اليوم الثلاثاء، مشرعين أمريكيين لاطلاعهم علي المعاملة السيئة التي يتلقاها المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية ومن المؤيدين للفلسطينين خلال وصولهم لمطار "اللد"، وفي الضفة المحتلة.

وحسب الموقع، فهؤلاء الأمريكان يستدعيهم ضباط الشاباك داخل المطار ويوجه لهم أسئلة مذلة ويقومون بتفتيشهم بشكل مسيئ وتوجيه الإهانة لهم وحتي إعادتهم لأمريكا.

ويقول الموقع: أن منظمة مسلمي أمريكا من أجل فلسطين تعتبر منظمة مناهضة لـ"إسرائيل" وتشجع المقاومة الفلسطينية ضد "إسرائيل".