ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الهيئة تدعو للمشاركة في جمعة "لاجئي لبنان"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:35 - 23 يوليو 2019
مسيرات العودة الضفة لن تُهود بل سنحميها بدمائنا ‫(38928905)‬ ‫‬.JPG مسيرات العودة الضفة لن تُهود بل سنحميها بدمائنا ‫(38928905)‬ ‫‬.JPG
مشاركة

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة و كسر الحصار اليوم الثلاثاء، للحشد والمشاركة في جمعة "لاجئي لبنان"، وذلك على أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَ قطاع غزة، بعد عَصر يومِ الجمعة المقبلة مباشرة.

وأشادت الهيئة بالفلسطينيين في مواجهة المحن، و محاربة الاحتلال وطغيانه وإرسال مخططاتها، مشيرةً إلى أن جمعة "لاجئي لبنان" جاءت من أجل أهلنا الأبطال في مُخيمات اللجوء في لبنان، و تحدياً لكل المُخططات التي تستهدف حقوقهم  وكسراً لأوهام عدونا الصهيوني  الغاشم.

وشددت على أن شعبنا لن يستسلم لأي قرارات جائرة بحقة تحول دون عودته وعيشه بكرامة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات