الهيئة تدعو للمشاركة في جمعة "لاجئي لبنان"

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة و كسر الحصار اليوم الثلاثاء، للحشد والمشاركة في جمعة "لاجئي لبنان"، وذلك على أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَ قطاع غزة، بعد عَصر يومِ الجمعة المقبلة مباشرة.

وأشادت الهيئة بالفلسطينيين في مواجهة المحن، و محاربة الاحتلال وطغيانه وإرسال مخططاتها، مشيرةً إلى أن جمعة "لاجئي لبنان" جاءت من أجل أهلنا الأبطال في مُخيمات اللجوء في لبنان، و تحدياً لكل المُخططات التي تستهدف حقوقهم وكسراً لأوهام عدونا الصهيوني الغاشم.

وشددت على أن شعبنا لن يستسلم لأي قرارات جائرة بحقة تحول دون عودته وعيشه بكرامة.