نقل الأسير المضرب أبو عكر من عزل النقب إلى عزل عسقلان

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية نقلت الأسير المضرب عن الطعام لليوم 23 على التوالي محمد أبو عكر من عزل سجن النقب إلى عزل سجن عسقلان، حيث تحتجزه بظروف صعبة وقاسية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن إدارة السجون نقلت أول أمس الأسير أبو عكر (24 عاماً)، إلى عزل بئر السبع ومن ثم إلى معبار سجن الرملة ومنها لعزل سجن عسقلان، في محاولة لإرهاقه والانتقام منه وإضعاف إرادته.

وبينت، أن غرفة العزل التي يقبع بها حاليا سيئة جدا ومساحتها صغيرة للغاية ولا تتسع سوى لـ "برش" ومرحاض، وتفتقر لأدنى المقومات الحياتية، ولا يوجد بها سوى الملابس التي يرتديها، وزجاجة المياه الساخنة.

يذكر أن الأسير أبو عكر من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، وهو معتقل منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري ينتهي الحالي منها بشهر أكتوبر المقبل.