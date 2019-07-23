توقف عن تناول الأسبرين فورا!

أوصت دراسة حديثة ملايين الأشخاص اللذين يتناولون حبوب الأسبرين بشكل دائم، إلى التوقف عن ذلك فورًا، خاصة إذا كانوا يستخدمونها لتفادي الإصابة بالنوبات القلبية.

وأوصى الباحثون في جامعة هارفارد باستخدام جرعة من الأسبرين يوميا فقط، للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبة أو جلطة قلبية، أو جرى تشخصيهم بمرض القلب.

لكن الباحثين أكدوا أن الأمر مختلف بالنسبة إلى الاستخدامات الأخرى لهذا العقار. بحسب وكالة "اسوشيتد برس".

وأظهرت الإرشادات الصحية الذي أصدرت هذا العام في الولايات المتحدة استبعاد استخدام الأسبرين الروتيني للعديد من كبار السن الذين لا يعانون من أمراض القلب.

وقالت إن الأمر مخصص للأشخاص الأصغر سنا، وفقط بأمر من الأطباء.

ويتناول 29 مليون شخص تحت سن الأربعين الأسبرين يوميا رغم عدم وجود أمراض قلب معروفة لديهم، في محاولة لتفادي هذا المرض القاتل، وفق بيانات جامعة هارفارد عام 2017.