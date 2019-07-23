مهجة القدس: الأسيران المجاهدان هيثم جابر وفراس صوافطة يدخلان أعواماً جديدة في الأسر

أفادت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس للــشــهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأســـير المجاهد هيثم جمال علي جابر (45 عـاماً) من بلدة حارس قــضـاء مديـنة سلفيت، أنـهـى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسـر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سـجـون الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 23/07/2002م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (28) عاماً، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والقيام بعمليات مقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد هيثم جابر ولد بتاريخ 10/12/1974م، وهو أعزب، وهو أحد أعضاء مجلس الشورى العام لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

وأضــافـت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس أن الأســيـر الـمـجـاهد فراس محمود أحمد صوافطة (36 عاماً) من مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة أنهى خمسة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد فراس صوافطة ولد بتاريخ 20/10/1983م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 23/07/2004م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة سبعة عشر عاماً وأحد عشر شهراً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، ويعد الأسير صوافطة من أبرز قادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني وهو نائب أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، ويقبع حالياً في سجن مجدو.