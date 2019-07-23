طريقة حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2019

اكدت وزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت بطرح 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

كما واشارت الوزارة، في بيان لها، الى أسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد للمشروع والذي سيكون متاح على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، الموافق 2/7/2019.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: إن الحجز بسداد مبلغ جدية قدره 70 ألف جنيه للوحدة، ويجرى استكمال سداد نسبة 20٪ من إجمالي قيمة الوحدة، إضافة إلى (1٪ مصاريف إدارية+ 0.5٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، كما يتم سداد 10٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10% عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.

أما عن شروط حجز شقق سكن مصر 2019 فهي كالتالي :