مواصفات شاومي Mi A3 الجديد

اعلنت شركة شاومي عن اطلاق هاتفها الذكي Mi A3 الجديد، والذي يأتي مزودا بشاشة AMOLED قياس 88ر6 بوصة تعمل بدقة وضوح HD+ (1560 x 720 بيكسل) ومحمية بزجاج Corning Gorilla فئة 5.

وياتي معالج كوالكوم Snapdragon 665 ثماني النوى يعمل بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز مع ذاكرة الهاتف وصول عشوائي بسعة 4 جوذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

شاومي من خلال كاميرا رئيسية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر سوني، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا العمق بدقة 8 ميجابيكسل، وتتيح هذه الكاميرا إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، وتأتي كاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

يتميز موبايل شاومي Mi A3 الجديد ببطارية 4030 أمبير ساعة مع وظيفة الشحن السريع.

كما أنه يدعم شبكة الواي فاي 80211a/b/g/n/ac وتقنية البلوتوث 5.0 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة.

مواصفات شاومي Mi A3 :