مباراة الاهلى القادمه فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة للنادى الأهلى لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء الأربعاء 24-7-2019، وذلك على استاد برج العرب، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ33 من عمر المسابقة.

اما عن القنوات الناقلة للمباراة ، هي قناة النيل الرياضية، بجانب قناة أون سبورت، هذا كما ستكون قناة تايم سبورت من بين القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والمقاولون العرب مجانا يوم الأربعاء في مباريات الدوري المصري المؤجلة.

وفي السياق ذاته، يواجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره الأسماعيلى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع27 من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة خلف بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 70 نقطة، فى حين يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة، اما عن النادى الأهلى يحتل صدارة الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة، ويحسم اللقب رسميًا فى حال تحقيق الفوز على المقالون، فى حين يأتى ذئاب الجبل خامسًا برصيد 48 نقطة.

تختتم مباريات المنافسة بلقاء القمة والذى يجمع بين الأهلى والزمالك، يوم الأحد الموافق 28 من شهر يوليو الجارى، على استاد برج العرب، فى تمام الساعة الثامنة مساء ، وهي ستكون ختام الدورى المصرى للموسم الجارى.