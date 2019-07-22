120 منحة دراسية من المغرب للطلبة الفلسطينيين

قدمت المملكة المغربية، 120 منحة دراسية بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2019-2020م موزعة على مختلف المؤسسات التعليمية المغربية.

وقال سفير السلطة لدي المغرب، جمال الشوبكي، في بيان، مساء الإثنين، إن عددا من المقاعد ستكون في مجال التكوين المهني والتقني، بهدف خلق آفاق جديدة لأبناء فلسطين بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وذكر أنه سيتم الإعلان عن نوعية التخصصات الدراسية وموعد الترشح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، لاختيار المرشحين قبل بدء الدراسة في الجامعات المغربية في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.