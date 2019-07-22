لا يوجد اجازة رسمية بالرغم من ذكرى ثورة 23 يوليو

اعلن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبد الغفار، ان مكاتب التنسيق مستمرة في استقبال الطلاب غدا الثلاثاء ، موضحا أن جميع مكاتب التنسيق تعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك لاستكمال تسجيل الرغبات فى تنسيق المرحلة الأولى 2019.

كما واكدت الوزارة على فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لــ تنسيق الجامعات 2019 لجميع طلاب الثانوية العامة بشعبتيهم المختلفة، اعتبارًا من الأحد الموافق 21 يوليو وينتهي يوم الخميس الموافق 25 يوليو.

ومن الجدير ذكره، أعلن عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الاثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٨٥ ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.

وجه الرئيس الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الخميس المقبل.

واشار رئيس قطاع التعليم أن عدد الطلاب المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات وصل إلى ١٣٢ ألفا.

ويمكن للطلاب الدخول على رابط موقع تنسيق الجامعات 2019 وتسجيل الرغبات من خلال الضغط هنا :https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وضحت الوزارة ان تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي:

● الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر

● الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر

● الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر