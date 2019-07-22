حزب الله: لا توطين للاجئين الفلسطينيين في لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني بأن توطين اللاجئين في لبنان مستحيل، و أن لبنان القوي هو الذي يقف ضد التوطين وضد صفقة القرن.

و أشار قاسم في حديث متلفز عبر قناة الميادين مساء اليوم الاثنين الى أن صفقة القرن غير قابلة للتحقق لأن الطرف الفلسطيني مقاوم ومتمسك باستعادة أرضه.

و أوضح أنه من أهم تجليات فشل صفقة القرن هو انعقاد ورشة البحرين من دون مشاركة أي فلسطيني.

و طمأن قاسم أطمئن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأن حزبه سيقوم بكل جهد للدفاع عن لقمة عيشهم.

و تابع يقول: "لا هواجس لدينا لأن أحدا لا يتجرأ لجر لبنان إلى صفقة القرن ونحن موجودون"، مؤكدا "نحن مع القانون لكن يجب إيجاد حل لمسألة عمل الفلسطينيين في لبنان".

و أضاف: " لا أعتقد أن هناك خطة لمنع الفلسطينيين من العمل في لبنان وهناك خطأ ارتكب وتتم معالجته".

وحول توقعته عن الحرب مع اسرائيل قال" إذا حصلت حرب الانتصار أكيد لأننا راكمنا خبرات كبيرة ودرسنا نقاط ضعف إسرائيل".

واضاف" يهمنا أن يبقى محور المقاومة متواصل ونساعد في التقريب بين حماس وسوريا"، كما قال " مقاربتنا مع حماس اليوم باتت أقرب في الشأن السوري بعد المراجعات التي قامت بها الحركة".