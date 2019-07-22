تنزيل تطبيق "فيس أب" للاندرويد للايفون لمعرفة صورتك وانت كبير النسخة المجانية

العديد من هواة التصوير يريدون ان يقوموا باللتقام الصور الجميلة والنقية تماما ولاكن تطبيق الكاميرا الرئيسي للجهاز لا يحتوي على هذه المميزات يقوم بتعديل الصور وجعلها بشكل الذي يريدها المصور فإذا كنت لا تبتسم فى الصورة يمكن التعديل عليها وتغيير شكل الإبتسامة بسهولة، وبالتالى تنال الصورة ارضاء الجميع، لذلك دعونا نتحدث معكم اليوم فى هذا الموضوع حول توضيح مميزات تطبيق FaceApp للايفون والاندرويد وكيفية تحميله على الهواتف الذكية للايفون و للاندرويد.

من المعروف والذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي ان برنامج FaceApp للايفون والاندرويد والذي يحتوى على العديد من الأدوات البسيطة التى يمكن استخدامها بسهولة ويسر تغير ملامح اي وجه انت تريده من خلال خيارات يقوم البرنامج بطرحها لك، فعندما ظهر البرنامج بين المستخدمين حظى بإعجاب عدد كبير من الناس وحصل على نسبة تحميل كبيرة من مختلف المتاجر الإلكترونية لإرضاء الفضول لديهم بمعرفة النتيجة التى تظهر لهم بعد التعديل على الصورة.

مميزات FaceApp

يحتوى على عدد كبير جدا من الفلاتر المختلفة التى تجعلك تتحكم فى الصورة بسهولة.

السهولة في التعامل مع التطبيق.

يمكن للبرنامج تغيير عمر الشخص من الشباب إلى الشيخوخة والعكس.

يتميز برنامج FaceApp FaceApp بتغيير شكل الوجه بشكل كبير جدا عبر الذكاء الإصطناعى.

بتغيير شكل الوجه بشكل كبير جدا عبر الذكاء الإصطناعى. يتوفر على متجر جوجل بلاى واب ستور.

موجود التطبيق بشكل مجاني ولا يتطلب دفع أى اموال مقابل استخدامه.

لتحميل التطبيق للاندرويد من هنا

لتحميل التطبيق للايفون من هنا