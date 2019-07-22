موعد اعلان نتائج مباراة تدريس ابناء الجالية 2019 لجميع محافظات الاردن

تعلن وزارة التربية الوطنية النتائج لأبناء الجالية المغربية في كافة الدول الاوروبية لجميع المتقدمين حصريا عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت .

حيث تسهل وزارة التربية الوطنية لجميع جالياتها وحاملي جنسيتها امكانية اجراء الاختبارات والمسابقات في الدول التي يقطنون فيها ، في الدول الاوروبية وتقوم باعداد امتحانات واختبارات لهم ونشر النتائج الخاصة بالطلاب عبر موقعها الالكتروني .

فقد أشارت مصادر مطلعة أن النتائج الخاصة بنتائج مباراة تدريس أبناء الجالية للعام 2019 سيتم نشرها خلال الفترة الزمنية من 22 وحتى 24 يوليو من العام 2019 لجميع المتقدمين .

يمكنكم فحص نتائج مباراة تدريس أبناء الجالية من خلال ( الرابط التالي ) .

أو من خلال ( الرابط التالي) ، فور نشرها رسميا .