الكاف يكشف عن أجمل خمسة أهداف في أمم 2019

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن أفضل خمسة أهداف في النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

ونشر الاتحاد القاري فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للأهداف الخمسة التي تم اختيارها من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد، كأفضل الأهداف التي سجلها نجوم منتخبات البطولة.

ومن بين الأهداف الخمسة المختارة، هدفان بأقدام نجمي المنتخب الجزائري الذي توج بالبطولة، يوسف البلايلي ورياض محرز.

وجاءت الأهداف الخمسة على النحو التالي:

- هدف النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في شباك نظيره النيجيري (2-1) في الدور قبل النهائي.

هدف المهاجم الجزائري يوسف البلايلي نجم نادي الترجي التونسي في شباك نظيره منتخب غينيا خلال المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من البطولة، والتي انتهت بفوز "محاربي الصحراء" بثلاثية نظيفة.

- هدف لاعب منتخب مدغشقر إبراهيم أمادا في شباك نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية خلال المباراة بينهما ضمن دور الـ16 أيضا، والتي انتهت بفوز مدغشقر بركلات الترجيح (4-2)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).- هدف لاعب منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج)، جوناثان كودجيا في شباك منتخب الجزائر خلال مباراة دور الثمانية بينهما، وانتهت بفوز الجزائر بركلات الترجيح.وتوج المنتخب الجزائري بلقب البطولة على حساب نظيره السنغالي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، سجله المهاجم بغداد بونجاح مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة النهائية على استاد القاهرة الدولي.

- هدف السنغالي إدريسا جاي في شباك منتخب بنين، في المباراة التي جرت بينهما ضمن دور الثمانية، وانتهت بفوز السنغال بهدف وحيد.