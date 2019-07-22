انطلاق التدريب العسكري "تحية النسر 2019" بمشاركة مصر وامريكا والامارات

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك (تحية النسر) والتي تضم قوات بحرية وجوية مصرية وأمريكية وإماراتية بمشاركة سعودية بصفة مراقب.

وقال العقيد الرفاعي في بيان له :" إن التدريب سيستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، ويأتي استكمالاً لخطط التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والأميركية والإماراتية من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام إضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة، والتي تشمل الفرق المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام وعدد من عناصر قوات خفر السواحل كما يشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز أف 16.

وشرعت عناصر من القوات الخاصة البحرية لكلاً من مصر وأمريكا في الاستعداد لتنفيذ التدريب المشترك استجابة النسر وذلك بإجراء بيان عملي لاقتحام سفينة مشتبه بها.