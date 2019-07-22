ألمانيا ترفض استراتيجية واشنطن إيزاء إيران

عبرت وزارة الخارجية الألمانية عن رفضها لنهج واشنطن المعادي لإيران، وأعربت عن أمنياتها إزالة التوتر في مضيق هرمز بالطرق السياسية والدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين إن برلين لن تقبل استراتيجية الضغوط القصوى لواشنطن ضد إيران وأن بلاده لا تتبع نهج ترامب إزاء إيران وأن أولوية ألمانيا إزالة التوتر بالطرق الدبلوماسية .

وأضاف، أن هناك تنسيقا وثيقا بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن الأزمة الإيرانية.

وفي إشارة إلى أزمة ناقلة النفط بين إيران وبريطانيا، قال ماس إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني جيرمي هانت أمس الأحد، ونظيره الفرنسي جان-إيف لودريان، وأكد أن الدول الثلاثة لن تنضم إلى استراتيجية الولايات المتحدة، وقال: "اتفقنا على التنسيق على نحو وثيق للغاية بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في هذا الشأن".

وأضاف ماس: "لا نريد المزيد من التصعيد، لكن يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك حوادث يتعين التعامل معها"، مؤكدا أهمية استمرار الرهان على الوسائل الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه سيتعين على الدول الخليجية في وقت ما التحدث عن القضايا المتعلقة بالأمن البحري.

يشار إلى أن باريس تستضيف اجتماعاً لدول أوروبية يشارك فيه وزير الخارجية الألماني بشأن إنقاذ المهاجرين من البحر المتوسط.