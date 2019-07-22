انطلاق مناورة بحرية بمشاركة ثلاثة جيوش في البحر الأحمر

انطلقت مناورة بحرية مشتركة مساء اليوم الاثنين، بين ثلاثة جيوش (مصر - الامارات - أمريكيا) في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

وأطلق على المناورة البحرية المشتركة اسم (تحية النسر -استجابة النسر 2019) بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، كما تشارك السعودية بصفة مراقب" وفقاً لبيان المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي.

وجاء في البيان: "إن التدريب العسكري يستمر عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر شرق الجمهورية المصرية، بمشاركة "وحدات متنوعة من البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية من الفرقاطات ولانشات (زوارق) الصواريخ وصائدات الألغام، وعدد من الطائرات المقاتلة من طراز (F16)".

ويهدف التدريب إلى "إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام، لدعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة"، حسب البيان ذاته.