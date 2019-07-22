قطر تعلق على هدم منازل الفلسطينيين في صور باهر

علقت دولة قطر مساء اليوم الاثنين، على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين جنوب مدينة القدس المحتلة، واصفة الخطوة الإسرائيلية بالجريمة ضد الإنسانية.

وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها، أن هدم منازل فلسطينيين في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة هو تعدٍ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددة على ان الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

ورأت دولة قطر، "هدم المنازل جريمة ضد الإنسانية تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدة على موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وكانت قوات الاحتلال شرعت منذ فجر الإثنين على هدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بعد إخلاء سكانها منها.