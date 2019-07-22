الأردن يدين هدم منازل الفلسطينيين في صور باهر في القدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الهاشمية الأردنية، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين لعشرات الوحدات السكنية الفلسطينية في منطقة صور باهر بالقدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة: "إن المملكة ترفض السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة (الجزء الشرقي) والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الاراضي والهدم وطرد السكان، وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات، وغيرها من السياسات والاجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.

وأوضح القضاة، أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين "إسرائيل" والفلسطينيين، والقوانين الدولية، مطالباً قوات الاحتلال بوقف فوري لهذه الممارسات التي تعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر، وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين.