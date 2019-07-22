بعد 51 عاما من غرقها.. العثور على غواصة "مينيرف" الفرنسية

عثرت البحرية الفرنسية على حطام الغواصة "مينيرف" التي اختفت عام 1968 وعلى متنها 52 شخصًا، قبالة ساحل تولون في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي: "عثرنا على السفينة، وكانت عملية ناجحة، نتج عنها لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنية الفرنسية، وقلبي مع الأسر التي انتظرت هذه اللحظة طويلًا".

وقررت الحكومة الفرنسية، في 2018 إحياء جهود البحث عن "مينيرف"، وذلك عقب طلبات من الأسر المكلومة.

ويرجع الفضل في العثور على حطام الغواصة إلى استخدام تقنية جديدة للموجات الصوتية والطائرات المسيرة.

وما زال سبب غرق الغواصة الفرنسية، مجهولًا حتى الآن.