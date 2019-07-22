رابط التسجيل لحجز معبر جرابلس و معبر باب السلامه 2019... اجازة عيد الاضحى

أصدرت المعابر الرسمية في تركيا بيان رسمي أكدت أنه لن يسمح لاحد بالدخول او بالعودة الا حسب الحجز المحدد، مهما كانت الاسباب وذلك بسبب زيادة الاعداد في هذا العيد ، و أن الحجز فقط من خلال المواقع الرسمية .

يذكر أن المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا خلال الساعات الأخيرة الماضية شهدت حجوزات ضخمة وكبيرة بين السوريين الراغبين بالدخول إلى سوريا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي .

ونشرت إدارات المعابر الحدودية من الجانب السوري “باب الهوى وجرابلس وباب السلامة” على معرفاتها الرسمية تنويهات حول بدء استقبال السوريين الراغبين بالدخول إلى سوريا لقضاء إجازة العيد من تاريخ الـ22 من الشهر الحالي، وحتى التاسع من الشهر القادم.

كما أتاحت المعابر خدمة التسجيل الإلكتروني لحجز مواعيد الإجازة ولكن هذه الخدمة تعطلت بشكل مؤقت نتيجة الضغط على خوادم المواقع الخاصة بها، وسط وعود من إدارات المعابر بإعادة فتح الروابط للتسجيل خلال الساعات القادمة.

وحددت المعابر الروابط التالية لحجز مواعيد زيارة العيد إلى سوريا إلكترونياً :-

رابط التسجيل الإلكتروني للدخول من معبر باب الهوى من خلال ( الرابط التالي ) .

رابط التسجيل الإلكتروني للدخول من من معبر جرابلس من خلال ( الرابط التالي ) .

رابط التسجيل الإلكتروني للدخول من معبر باب السلامة من خلال ( الرابط التالي ) .

يمكنكم حجز الدخول عبر المعابر التركية والسورية من خلال الروابط السابقة ، فقط كل ماعليكم هو الدخول الى الروابط السابقة وحجز عبر المعبر المراد الدخول من خلاله .